Жители Петрозаводска пожаловались на опасный спуск к торговому центру

В межсезонье и зимой «народная тропа» на Кукковке превращается в настоящий каток.

Жители микрорайона Кукковка в Петрозаводске обеспокоены состоянием спуска, который ведет к торговому центру. Об этом сообщили в паблике «КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка».

Проблема касается так называемой «народной тропы», которая ведет от дома № 5/2 по улице Сортавальской непосредственно к торговому центру, расположенному через дорогу. Этот короткий путь, протоптанный жителями много лет назад, в межсезонье и зимой превращается в настоящий каток.

По словам местных жителей, пятиметровый спуск становится крайне скользким, что создает серьезную опасность для пешеходов. Люди вынуждены рисковать, съезжая вниз прямо на проезжую часть, что чревато дорожно-транспортными происшествиями.

Несмотря на то, что ближайший пешеходный переход находится всего в ста метрах, жители предпочитают не делать крюк в 250-300 метров и продолжают пользоваться опасным спуском.

Сообщается, что многочисленные обращения к городским властям пока не принесли результатов.