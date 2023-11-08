Жители Петрозаводска пожаловались на отсутствие тротуара в районе с оживленным движением

Там, где мог бы идти пешеход — горы черного снега.
Жители Петрозаводска пожаловались на отсутствие пешеходной дороги в районе улицы Лыжной. Соответствующая публикация с фото появилась в группе вечером 9 ноября.
«Уважаемая администрация, обратите внимание на отсутствие пешеходной дороги от конечной Лыжной до перехода. Дети (и не только) идут по проезжей части. А там оживленное движение», — написали в источнике.
«Там, где мог бы идти пешеход — горы черного снега», — посетовали очевидцы.
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