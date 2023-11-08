Реклама

Строительство жилого дома «Онегин» вышло на финишную прямую
08.11.2023 16:52
«Невосполнимая утрата», — в ходе спецоперации погиб уроженец Карелии
09.11.2023 10:03

Жители Петрозаводска пожаловались на отсутствие тротуара в районе с оживленным движением

Новости. Общество
07:00, 10 Ноября 2023
фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / VK

Новости партнеров

Там, где мог бы идти пешеход — горы черного снега.

Жители Петрозаводска пожаловались на отсутствие пешеходной дороги в районе улицы Лыжной. Соответствующая публикация с фото появилась в группе Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск вечером 9 ноября.

«Уважаемая администрация, обратите внимание на отсутствие пешеходной дороги от конечной Лыжной до перехода. Дети (и не только) идут по проезжей части. А там оживленное движение», — написали в источнике.

«Там, где мог бы идти пешеход — горы черного снега», — посетовали очевидцы.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.11.2023, 00:10
Ученые рассказали о сильнейшей магнитной буре, которая бушует на планете
09.11.2023, 00:10
Дизайнер назвала худшие цвета для интерьера квартиры
04.11.2023, 12:21
Стало известно состояние бывшего мэра Петрозаводска, раненного в зоне СВО
06.11.2023, 09:00
«Водил с пеленок»: двоюродный брат погибшего водителя бензовоза прокомментировал видео ДТП
08.11.2023, 09:50
В центре старейшего города Карельского перешейка появились баррикады и люди с украинскими флагами
06.11.2023, 13:20
Опубликованы фото страшного ДТП с двумя погибшими в Карелии

Аналитика

07.11.2023 17:00
Обществоведение
Скверы нужны городу
На Ключевой заканчиваются работы по благоустройству сквера имени Анны Рогозкиной, которая всю оккупацию столицы Карелии хранила у себя Красное знамя и передала его освободителям. Завершается благоустройство и в других городских скверах.
Что происходит с автовокзалом Петрозаводска?
07.11.2023 14:21
В Костомукше рушится финансовая пирамида ушлой предпринимательницы
03.11.2023 10:42
По прозвищу Хмель или папа карельского рок-н-ролла
31.10.2023 12:14
Бензоробот придет на помощь водителям Карелии
30.10.2023 09:00
Детский омбудсмен Карелии объяснил отсутствие нарушений прав детей в республике
27.09.2023 09:49
«Неформально» занятые обкрадывают сами себя
26.09.2023 10:11
Пять вопросов об уплате имущественных налогов
25.09.2023 08:00
Вся аналитика

Чтиво

03.11.2023 10:34
Частная жизнь
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
Равнодушие – самая страшная болезнь современного мира. В запущенной форме не лечится, губит всё вокруг. Равнодушие сродни подлости. Оно никогда не отзовётся на чужую боль. Разные судьбы, разные жизни, одинаковые мечты и безграничная вера в завтрашний день. Разговор о страшном, но очень важном в нашем материале.
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
30.10.2023 21:45
Четыре концерта «Осенней лиры», которые разгонят осеннюю хандру
20.10.2023 12:31
архив чтиво

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.