Жители Петрозаводска пожаловались на отсутствие тротуара в районе с оживленным движением

Там, где мог бы идти пешеход — горы черного снега.

Жители Петрозаводска пожаловались на отсутствие пешеходной дороги в районе улицы Лыжной. Соответствующая публикация с фото появилась в группе Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск вечером 9 ноября.

«Уважаемая администрация, обратите внимание на отсутствие пешеходной дороги от конечной Лыжной до перехода. Дети (и не только) идут по проезжей части. А там оживленное движение», — написали в источнике.

«Там, где мог бы идти пешеход — горы черного снега», — посетовали очевидцы.