Жители Петрозаводска пожаловались на затянувшийся ремонт теплотрассы в центре города

Коммунальные работы на улице Шотмана продолжаются второй год.

Жители пожаловались на длительные сроки коммунальных работ. Завершить их должны были год назад, сообщили в паблике «Петрозаводск Live».

— Изначально все перерыли, была грязь, каша в зимний период, которая не убиралась долгое время, что доставляло дискомфорт пешеходам, а особенно лицам с ограниченными возможностями, пожилым людям и родителям с колясками! Сейчас наши спецслужбы (вывоз мусора, скорая и мчс) не могут добраться до нашего двора. Порывы ветра разносят мусор вокруг, крыс прибавилось втрое, запах стоит неимоверный, — пишут люди.

Из-за работающих тракторов жители опасаются за детей и пожилых людей.

— По разговору с подрядчиками стало понятно, что вся эта эпопея затянется надолго и не закончится в поставленный срок, а именно ноябрь 2025 г. Прошу администрацию города Петрозаводска привлечь внимание к данному делу, пока не стало поздно, и никто не пострадал, - пишет автор публикации.

Напомним, в декабре прошлого года коммунальщики и мэр города поясняли, что на улице Шотмана идет модернизация тепловой камеры. Это необходимый этап работы, без которого невозможна замена сетей на участке от улицы Гоголя до площади Нижнее Чапаевское Кольцо. Тогда обещали работы вдоль дома завершить ко дню города, но этого не произошло.

