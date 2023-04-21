Жители Петрозаводска пожаловались в соцсетях на жуткое амбре в городе

Прокуратура Петрозаводска отреагировала на жалобы петрозаводчан.

Как сообщили в прокуратуре Петрозаводска, по результатам мониторинга социальных сетей и поступающих обращений граждан на неприятный запах, распространяемый с КОС, проведены надзорные мероприятия. В итоге выявлены нарушения в деятельности АО «ПКС-Водоканал».

Установлено, что в результате сбоя в работе программного обеспечения устройства распылительной системы нейтрализации запаха (типа «Мокрый барьер») вокруг иловых карт и на системе вентиляции главной насосной станции канализационных очистных сооружений с 21 июня по 22 июня 2023 года распространился неприятный запах. Это привело к массовым жалобам горожан.

Руководителю АО «ПКС-Водоканал» прокуратурой города было внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Ход и результат рассмотрения представления находятся на контроле прокурора города, отметили в надзорном ведомстве.

Ранее мы писали об установке «Мокрого барьера» на канализационных очистных сооружениях Петрозаводска.