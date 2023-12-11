Жители Петрозаводска предупредили об опасных сосульках

В ЕДДС Петрозаводска обратились жители города, сообщив о свисающих с крыш и козырьков подъездов сосульках.
В единую дежурно-диспетчерскую службу карельской столицы от горожан поступили заявления об опасных сосульках.
Так, с крыши дома № 22 на улице Чернышевского со стороны дороги свисает пласт снега.
С крыши дома № 11 на проспекте Ленина со стороны дороги свисают опасные сосульки. По словам жителя Петрозаводска, сосульки падают на тротуар.
Также опасные сосульктт свисают с крыши дома № 12 на улице Титова и с дома № 9 на улице «Правды».
На крыше дома № 37 на улице Красной наледь и сосульки, а с козырька подъезда свисают опасные сосульки.
Информацию передали управляющим компаниям, сообщили в ЕДДС.
«Будьте внимательны и осторожны!» — предупредили дежурные диспетчеры.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание