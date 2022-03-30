«Жители Петрозаводска привели в порядок дворы, а на контейнерных площадках – полное безобразие»

Жители Петрозаводска обратились к властям города с жалобой на мусор вокруг контейнерных площадок.

Жители столицы Карелии, которые уже провели субботники в своих дворах, пожаловались на мусор, которые остается вокруг контейнерных площадок. Вот такое сообщение появилось в популярной группе «Подслушано в ПТЗ»:

«Дорогая администрация города Петрозаводска! Многие жители нашего города уже провели субботники и привели свои дворовые территории в порядок. Остаются бесхозными контейнерные площадки по сбору бытовых отходов. Когда городские власти дадут указания управляющим компаниям навести порядок на их территориях?

Жилищный контроль, как контролирующий орган тоже не работает. Компания по вывозу мусора тоже не хочет брать на себя ответственность. Полное безобразие. К вашему вниманию контейнерная площадка на Зареке, ул. Луначарского 63, ул. Свирская 14».