Жители Петрозаводска призывают дорожников убрать за собой кучи (ФОТО)

В Соломенном дорожные рабочие оставили после своей деятельности огромные горы старого асфальта.

Жители Соломенного рады, что в их районе появился новый асфальт. При этом горожане возмущены тем, что старое демонтированное дорожное покрытие рабочие не убрали. Об этом сообщает читательница паблика «ТОС СОЛОМЕННОЕ».

«Асфальт положили, всё красиво и хорошо, но вот оставленные кучи старого асфальта так и останутся или уберут всё-таки?», — заявляет автор поста.

Ранее сообщалось, как авария на канализационных сетях в петрозаводском микрорайоне Соломенное привела к выходу стоков на поверхность — затопленной оказалась большая территория.