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Жители Петрозаводска продолжают дарить мошенникам деньги после звонков «служащих банка»

Новости. Криминал
12:18, 02 Марта 2023
фото: © GettyImages

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В полицию Петрозаводска о суммарном хищении 279 тысяч рублей заявили две горожанки.

В правоохранительные органы карельской столицы поступили заявления 35-летней и 68-летней жительниц города. Женщины попались на уловки телефонных аферистов: одна из них перевела им 200 тысяч рублей, другая - 79 тысяч.

В обоих случаях злоумышленники использовали стандартную схему обмана. Потенциальной жертве звонили по телефону неизвестные, которые выдавали себя за работников банков.

Злоумышленники сообщили, что женщины оставили заявки на кредит. Когда обе заявили, что эта информация неверна, мошенники пугали их финансовыми потерями.

Далее следовало повторное предложение взять кредиты и перевести деньги на безопасные счета.

После того, как звонки прекратились, а переведенные деньги пропали, женщины поняли, что попались на стандартную уловку аферистов.

В Кеми 46-летний горожанин, поверив аналогичному звонку, оформил кредит, обналичил средства и перевел 150 тысяч рублей на десять продиктованных ему номеров, рассказали в МВД Карелии. 

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