Жители Петрозаводска продолжают обращать внимание коммунальщиков на опасные сосульки

В ЕДДС Петрозаводска поступают сообщения о сосульках на крышах домов.

По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы карельской столицы, с крыши дома №15 по улице Чернышевского свисают опасные сосульки.



Ограждение поставлено, привести в порядок крышу должны сотрудники управляющей компании «Сампо», сообщили в ЕДДС.



Также сосульку горожане заметили на крыше дома №8 по улице Сегежской, со стороны первого подъезда. Информацию передали в ТСЖ.



Отметим, завтра в столице Карелии потеплеет до +6°С.