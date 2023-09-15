Жители Петрозаводска продолжают сообщать о поваленных ветром деревьях

В Центре спортивной подготовки отреагировали на сообщения петрозаводчан об упавших деревьях на Кургане.

Фотографии поваленных ветром деревьев появились в паблике Центра спортивной подготовки.

«На Кургане ветром повалило несколько деревьев», — написали в сети.

В Центре спортивной подготовки отметили, что специалисты уже работают на месте.

«Мы в курсе. Работаем», — сообщили в Центре.

«В ближайшее время упавшие деревья будут убраны», — написали в паблике.



В Центре также поблагодарили всех, кто сообщал о происшествии и высылал фото.

Кроме того, упавшее дерево зафиксировали на фото между Педасельгой и Пухтой. Фотографию опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Ранее жители Карелии показали повсюду рухнувшие от ветра деревья.