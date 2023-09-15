Жители Петрозаводска продолжают сообщать о поваленных ветром деревьях

В Центре спортивной подготовки отреагировали на сообщения петрозаводчан об упавших деревьях на Кургане.
Фотографии поваленных ветром деревьев появились в паблике Центра спортивной подготовки.
«На Кургане ветром повалило несколько деревьев», — написали в сети.
В Центре спортивной подготовки отметили, что специалисты уже работают на месте.
«Мы в курсе. Работаем», — сообщили в Центре.
«В ближайшее время упавшие деревья будут убраны», — написали в паблике.
В Центре также поблагодарили всех, кто сообщал о происшествии и высылал фото.
Кроме того, упавшее дерево зафиксировали на фото между Педасельгой и Пухтой. Фотографию опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Ранее жители Карелии показали повсюду рухнувшие от ветра деревья.
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