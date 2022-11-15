Жители Петрозаводска просят вернуть «крышу» на остановку

На Октябрьском проспекте пассажиры остались без остановочного комплекса.

После того, как убрали ларек на остановке на Октябрьском проспекте, пассажиры остались без «крыши» над головой. Об этом горожане пишут в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Удалили ларек, продающий мелкие товары, продукты, примыкала к нему деревянная крыша и скамейка. Очень удобно в ожидании автобуса. Люди вслух жалуются - не поставить сумки, ни присесть. Уже месяц прошел, ничего не поставлено «вместо», некоторые маршрутки ждем долго. Вы там что? Кто за этим следит? Было ведь нормально!», - возмущаются горожанка.

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