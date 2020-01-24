Жители Петрозаводска провели очередной поединок у кафе "Мангал" (ВИДЕО)

В ночь с пятницы на субботу произошла пара схваток отдыхающих горожан вблизи кафе "Мангал" на Древлянке.

В ночь с пятницы на субботу вблизи кафе "Мангал" произошла драка. ЧП зафиксировано в четыре утра камерой наблюдения компании "Ситилинк".

На кадрах видно, как группа мужчин расположилась рядом с ларьком, находящимся около "Мангала". Затем двое из собравшихся у ларька отдыхающих отходят в сторону. Один из них по пути следования ставит другому подножку. Мужчина падает и затем делает проход в ноги своему оппоненту, также роняя его на землю. В этот момент к потасовке подключается еще один участник.

Ранее сообщалось, что в эту же ночь рядом с кафе "Мангал произошла еще одна драка, в которой участовали несколько человек. После конфликта один из них в нетрезвом виде сел за руль и сбил человека.