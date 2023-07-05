Жители Петрозаводска рассказали, что их больше всего беспокоит в новых маршрутках

Судя по опросу, горожане положительно восприняли нового перевозчика, но есть одна болевая точка.

В Петрозаводске стартовала транспортная реформа — на улицы города вышли три новых маршрута: №№ 5, 14 и 29. Новый перевозчик был заявлен как лучшая замена прежним подрядчикам, работа которых вызывала множество нареканий. Однако и к новым маршруткам у горожан появились претензии, которые стали публиковаться в соцсетях.

«Столица на Онего» провела опрос, в ходе которого выяснилось, чем больше всего у нового перевозчика недовольны жители Петрозаводска.

Как выяснилось, большое количество нареканий у горожан вызвало несоблюдение расписания новыми маршрутками. Именно так ответили 40% принявших участие в опросе.

На втором месте по популярности оказался ответ: «Меня все устраивает». Довольны новыми перевозчиками оказались 35% опрошенных.

Остальные варианты серьезно уступили первым двум. Нарекания у 15% опрошенных вызвала работа приложения «Умный транспорт». Зато петрозаводчане оказались довольны внешним и внутренним видом новых автобусов, а также культурой водителей. Вопросы по этим двум пунктам возникли лишь у 8% опрошенных.

Всего в опросе «Столицы на Онего», проходившем с 29 июня по 6 июля, приняли участие 219 человек.