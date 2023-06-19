Жители Петрозаводска рассказали, где собираются провести День города

Отдых в городе оказался в числе наименее популярных ответов.

Читатели «Столицы на Онего» ответили на опрос накануне Дня города в Петрозаводске, рассказав, где они собираются провести праздничный день.

Самым популярным вариантом оказалась перспектива провести его на даче. Выехать из города планируют 34% ответивших.

Значительная часть опрошенных — 29% — предпочтут остаться в этот день дома.

Третий по популярности вариант также оказался не связан с праздником — 17% опрошенных предполагают уехать из Карелии.

Праздновать День города на улицах Петрозаводска планируют всего 9% опрошенных. Столько же людей проведут праздничный день на работе.

Всего в опросе приняли участие 317 человек.

Напомним, праздничные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут в Петрозаводске в ближайшую субботу, 24 июня. Основными местами празднования в субботу, 24 июня, станут центральная площадка в створе проспекта Ленина, Онежская набережная и площадь Кирова.