Жители Петрозаводска рассказали о том, что больше всего раздражает их в предновогоднее время

Горожане сообщили о своих самых нелюбимых делах.

Сервис по поиску работы SuperJob узнал, какие дела или обязанности больше всего раздражают в подготовке к празднованию Нового года. В опросе приняли участие экономически активные граждане из Петрозаводска.

Оказалось, самым нелюбимым делом перед Новым годом у 16% петрозаводчан оказалось приготовление праздничных блюд. Второе место горожане отдали уборке (11% голосов), а 8% опрошенных жителей раздражаются от всеобщей спешки и суеты.

Кроме того, 7% респондентов не любят выбирать и упаковывать подарки, а заниматься закупкой продуктов к празднику не нравится 5% горожан. Еще 4% петрозаводчан не нравится, когда приходится тратить много денег.

Наряжать елку и украшать дом не любят 2%. По 1% опрошенных рассказали, что их раздражает само ожидание праздника, корпоративные мероприятия, приглашение гостей и необходимость поздравления коллег, клиентов, заказчиков и руководства.

Для 34% горожан нет таких дел и обязанностей, которые бы раздражали их в преддверии Нового года. А 3% опрошенных признались, что их раздражает абсолютно все. Еще 8% вообще не готовятся к Новому году и не празднуют его.



Опрос показал, что среди новогодних дел, которые чаще раздражают женщин, — готовка и уборка. Мужчины же не любят большие траты, спешку и суету.