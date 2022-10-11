Жители Петрозаводска рассказали, полезен ли опыт воспитания детей на работе

Больше половины петрозаводчан признали опыт воспитания полезным.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, в котором выяснялось, применяют ли петрозаводчане навыки, полученные при воспитании детей, на рабочем месте.

Как выяснилось, каждый второй работающий петрозаводчанин считает, что его родительский опыт пригодился ему в его карьере. Чаще в этом уверены родители маленьких детей.

Жители Петрозаводска отмечают в работе такие родительские способности, как взаимопонимание и готовность к компромиссам, терпение, педагогический опыт, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, навыки руководства, стрессоустойчивость, коммуникабельность и опыт разработки маршрутов передвижения.

Пригождается такой опыт работникам самых разных профессий, однако чаще всего его используют учителя, воспитатели и медработники.