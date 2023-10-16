Жители Петрозаводска рассказали, ради чего остаются работать на своем месте

Опрос показал, что именно стимулирует петрозаводчан к работе.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, в ходе которого специалисты выяснили, что стимулирует петрозаводчан к более интенсивной работе. В опросе приняли участие как работодатели, так и работники — представители экономически активного населения города.

И работодатели, и работники на первое место в качестве мотивации поставили деньги — 84% и 51% голосов соответственно. Сошлись они и в втором варианте — интерес к работе. Так считают 54% работодателей и 48% работников.

А вот далее мнения разошлись. Так, 52% работодателей уверены в положительном влиянии на скорость труда похвалы начальства, в то время как важно это лишь для 14% опрошенных работников. Важнейшим, после денег и интереса, работающие петрозаводчане (24% ответивших) назвали стремление проявить себя.

Ранее 15% россиян признались, что играют на работе в компьютерные игры.