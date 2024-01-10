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Жители Петрозаводска с доходом от 80 тысяч рублей чаще других сердятся на «мальчиков» и «девочек»

Новости. Общество
09:36, 12 Января 2024
фото: © Getty Images

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Узнали, какие из обращений, принятых в бизнес-среде, горожане считают уместными и не очень.

Сервис по поиску работы SuperJob узнал, какие из обращений, принятых в бизнес-среде, жители Петрозаводска считают уместными, а какие — нет. В опросе приняли участие представители экономически активные горожане.

Результаты исследования показали, что по мнению 69% петрозаводчан «коллеги» — самое уместное обращение к группе людей, работающих вместе. Оказалось, такое безличное обращение женщинам нравится больше, чем мужчинам (71 и 67% соответственно). Кроме того, чем старше горожане и чем выше уровень их дохода, тем большее число среди них предпочитает, чтобы на работе использовалось обращение «коллеги». Слово «коллеги» сердит лишь 7% опрошенных, причем мужчин чаще, чем женщин (9 и 6% соответственно). 

Самыми раздражающими обращениями к группе сослуживцев респонденты назвали «мальчики/девочки» (12% голосов), «женщины/мужчины» и «леди/джентльмены» (по 9%).

Чем старше горожане, тем большее их число раздражается, услышав в свой адрес «мальчики/девочки», «женщины/мужчины», «дамы/господа».

Респондентов до 34 лет больше бесят «леди/джентльмены», «коллеги» и «товарищи». Опрошенные с доходом от 80 тысяч рублей чаще других сердятся на «мальчиков/девочек».

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