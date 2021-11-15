Жители Петрозаводска сдали около 1,5 тонны вещей для семей, оказавшихся в трудной ситуации

В столице Карелии в очередной раз прошла благотворительная акция «Добрый шкаф».

В традиционном благотворительном мероприятии, которое организует Комплексный центр социального обслуживания населения республики, приняли участие около 120 человек. Акция «Добрый шкаф» по сбору одежды, обуви и товаров первой необходимости для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проходила в микрорайоне Ключевая у Торгового центра «Десяточка», пишут в паблике Центра.

Акция «Добрый шкаф» собрала в этот раз около 1,5 тонны вещей. Горожане приносили зимнюю одежду и обувь, постельное белье, детские вещи и посуду.

Собранные вещи после соответствующей обработки и сортировки будут переданы нуждающимся гражданам.

В Центре напомнили, что одежду, обувь, в том числе детские вещи, а также посуду, постельное белье и предметы первой необходимости можно самостоятельно доставить в Петрозаводске по адресам:

- ул. Кооперативная, 7а (т. 73-13-55 – Кризисное отделение для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации);

- ул. Л. Чайкиной, 9 (т. 782-781 – отделение срочного социального обслуживания).