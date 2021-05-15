Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)

Бункер, ставший излюбленным местом для маргиналов, вселяет ужас в горожан.

Жители карельской столицы жалуются на постройку, расположенную во дворе дома на улице Сорокская, 5. Об этом информирует паблик «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Страшная заброшка в центе города. Рассадник крыс, источник вони, прибежище маргиналов. Проходить мимо страшно», — говорится в сообщении.

Люди утверждают, что постройка стала прибежищем бездомных, крыс и потребителей наркотиков. Также объект используют в качестве туалета.

Горожане утверждают, что рядом с постройкой находится детская площадка. Жители Петрозаводска просят надзорные органы обратить внимание на заброшенный объект на улице Сорокская.

Ранее сообщалось, что в Карелии вандалы устроили массовый погром на кладбище.