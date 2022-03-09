Жители Петрозаводска штурмуют водяные преграды (ФОТОФАКТ)

Лужа под ж/д мостом на улице Чапаева достигла критических размеров и перекрыла проход.

Житель Петрозаводска на своей странице в соцсети разместил фото лужи под мостом на пересении лиц Чапаева и Шотмана и написал в комментарии.

Живя в городе, ты должен

Уметь плавать и летать....

Прыгать должен ты умело и садиться на шпагат...

И все это для здоровья, должен это понимать.

Автор фото поинтересовался: часто ли другим приходится штурмовать водянные преграды в городе?

В ответ на вопрос комментатор вспомнила, как форсировала лужу под мостом и сообщила, что 2 минуты шока прошли без последствий.

«Я там вчера чуть не убилась! Сверху льет, под лужей лед, начинаешь обходить у стены и можно просто навернуться на спину. Вообще, две минуты шока прошли без последствий», - написала девушка.