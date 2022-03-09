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Жители Петрозаводска штурмуют водяные преграды (ФОТОФАКТ)

Новости. От читателей
12:45, 20 Марта 2022
фото: Юрий Романченко

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Лужа под ж/д мостом на улице Чапаева достигла критических размеров и перекрыла проход.

Житель Петрозаводска на своей странице в соцсети разместил фото лужи под мостом на пересении лиц Чапаева и Шотмана и написал в комментарии.

Живя в городе, ты должен
Уметь плавать и летать....
Прыгать должен ты умело и садиться на шпагат...
И все это для здоровья, должен это понимать.

Автор фото поинтересовался: часто ли другим приходится штурмовать водянные преграды в городе?

В ответ на вопрос комментатор вспомнила, как форсировала лужу под мостом и сообщила, что 2 минуты шока прошли без последствий.

«Я там вчера чуть не убилась! Сверху льет, под лужей лед, начинаешь обходить у стены и можно просто навернуться на спину. Вообще, две минуты шока прошли без последствий», - написала девушка.

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