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Жители Петрозаводска смогут в воскресенье пробежать "Километр здоровья"

Новости. Спорт
10:40, 31 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Регистрация участников акции "Километр здоровья" заканчивается сегодня в 12 часов.

По сообщению администрации Петрозаводска, завтра, 1 ноября, на городском стадионе "Юность" стартует очередной "Километр здоровья". В этот раз он пройдёт в непривычном для традиционной акции формате. Любители спорта могут выбрать "Бегущие огни" - для этой серии забегов необходим фонарик. Дети как обычно преодолевают 500 метров, а взрослым предлагаются разные дистанции - 1, 5 или 10 км.

"Перед началом соревнований мы приглашаем детей на весёлые легкоатлетические эстафеты. Принять в них участие смогут все желающие (дети от 5 до 9 лет). И даже те, кто ещё не готов пробежать километр. А для участников забегов на 500 и 1000 метров - эстафеты станут отличной разминкой. Начало – в 15.30, дополнительная регистрация не требуется", - отмечают организаторы акции.

Маршрут дистанций 5000 и 10000 метров проложен через парк "Ямка", 500 и 1000 метров участники бегут вокруг стадиона "Юность". Первый старт планируется на 16 часов.

На дистанции 1000 метров спортсмены будут состязаться в пяти возрастных группах. На дистанциях 5000 и 10000 метров также будет выявлена и награждена первая тройка спортсменов у женщин и мужчин. Победители и призёры получают специальные призы от компании-спонсора.

Зарегистрироваться на мероприятие можно сегодня до 12.00 здесь.

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