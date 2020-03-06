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Жители Петрозаводска собрали полторы тонны вещей для людей, попавших в трудную ситуацию

Новости. Общество
17:20, 06 Марта 2020
фото: © pixabay.com
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Около 300 петрозаводчан приняли участие в благотворительной акции по сбору одежды, обуви и товаров первой необходимости для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Подведены итоги акции "Добрый шкаф", организованной подразделением Комплексного центра социального обслуживания населения республики. За два дня жители Кукковки и Октябрьского района собрали полторы тонны вещей – одежду, обувь, канцтовары, постельное белье.

Собранные вещи после соответствующей обработки и сортировки будут направлены в обменно-вещевой пункт для дальнейшей передачи нуждающимся гражданам, сообщается в паблике "Комплексного центра социального обслуживания населения Республики Карелия".

В Центре отметили, что в настоящее время обменно-вещевой пункт особенно нуждается в пополнении детской и мужской одеждой и обувью.

При сборе вещей всегда руководствуйтесь одним простым правилом: вещи должны быть чистыми, целыми, готовыми к использованию.

Прием вещей производится также на базе кризисного отделения для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 8:45 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кооперативная, 7а.

За более подробной информацией можно обращаться по телефону: 8 (8142) 782-781.

Напомним, в акции "Добрый шкаф", которая проходила в августе прошлого года, 140 жителей Древлянки и Перевалки в Петрозаводске, собрали также полторы тонны вещей.

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