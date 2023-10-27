Жители Петрозаводска, спасая свои деньги, сами отдали мошенникам 4 миллиона 350 тысяч рублей

Жители карельской столицы опять попались на популярную мошенническую схему.

В минувшую среду в полицию Петрозаводска обратился 77-летний горожанин. Он сообщил, что неизвестные ввели его в заблуждение и обманом украли значительную сумму денег.

Как выяснилось, с мужчиной связались якобы представители силового ведомства. Звонившие сказали пенсионеру, что злоумышленники пытаются украсть его деньги, и предложили схему «спасения» накоплений. В результате житель Петрозаводска снял со своих счетов более 3,5 млн рублей и перевел деньги на счет, который ему продиктовали. Об этом сслучае мужчина рассказал знакомому. Тот сразу распознал преступную уловку.

Аналогичное заявление поступило от 30-летнего жителя карельской столицы. Звонивший петрозаводчанину представился сотрудником банка. Он сообщил, что неизвестные получили доступ к счету мужчины, а чтобы заблокировать операции, надо через мобильное приложение оформить кредит на 850 тысяч рублей — в этом телефонный собеседник убедил горожанина. Молодой мужчина обналичил деньги в банке и перевел на посторонний счет.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.