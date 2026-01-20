Жители Петрозаводска стали чаще читать о бизнесе и кулинарии

В 2025 году жители Петрозаводска продемонстрировали растущий спрос на нехудожественную литературу.

Согласно исследованию аналитиков Avito, продажи таких книг на платформе выросли в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. Общий рост продаж всех книг в городе составил 51%. Наибольшей популярностью в 2025 году пользовались издания по кулинарии и бизнесу — их продажи выросли в 9–11 раз.



Другими лидерами роста среди нехудожественных категорий в Петрозаводске стали:

— Бизнес, экономика и финансы: рост в 9 раз;



— Наука, техника и IT: рост в 8,5 раз;



— Культура, искусство и мода: рост почти в 8,5 раз;



— Религия: рост также почти в 8,5 раз.

В то время как Петрозаводск активно интересовался литературой о реальной жизни, по всей стране среди художественных жанров лидировала фантастика (рост продаж в 3,5 раза), за ней следовали мистика (в 3 раза) и детективы (в 2 раза). За ними следуют юмористические книги с ростом продаж на 24% и книжные драмы с ростом 9%.



Ранее были названы самые популярные у заключённых в Карелии писатели и поэты 2025 год.