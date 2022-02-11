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Жители Петрозаводска стали экономить воду, что в ПКС называют возможной причиной аварий на канализации

Новости. Общество
14:25, 13 Февраля 2022
фото: © ПКС-Водоканал

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Многочисленные аварии на канализационных сетях Петрозаводска могут быть связаны, в том числе, с экономией воды населением.

Такое предположение высказал технический директор «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации города.

По его мнению, из-за того, что люди стали экономить воду, происходит сокращение циркулирующей в трубах жидкости. В результате они сильнее загрязняются и зашлаковываться.

О других причинах ЧП на канализации читайте в статье  «Канализацией пользуются как мусоропроводом».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2022-02-13 15:06:13
Смешно.
User
2022-02-13 14:43:07
"После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно!"(с)
кир
2022-02-13 15:12:14
User, сторожи, не отвлекайся.
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