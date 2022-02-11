Жители Петрозаводска стали экономить воду, что в ПКС называют возможной причиной аварий на канализации

Многочисленные аварии на канализационных сетях Петрозаводска могут быть связаны, в том числе, с экономией воды населением.

Такое предположение высказал технический директор «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации города.

По его мнению, из-за того, что люди стали экономить воду, происходит сокращение циркулирующей в трубах жидкости. В результате они сильнее загрязняются и зашлаковываться.

О других причинах ЧП на канализации читайте в статье «Канализацией пользуются как мусоропроводом».