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Новости. Общество
12:39, 20 Августа 2018

Жители Петрозаводска стали свидетелями массовой миграции бабочек

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Большое количество ярких летающих насекомых нынешним летом можно встретить не только в парках и скверах, но и на оживленных городских улицах, сообщается на сайте администрации Петрозаводска.

"Как отмечают специалисты управления благоустройства и экологии, массовая миграция бабочек вида адмирал (Vanessa atalanta) связан с теплой погодой, которая установилась в Карелии. Нынешним летом сложились благоприятные условия как для вывода особей этого насекомого в Карелии, так и для их миграции из южных регионов", - говорится в сообщении. 

Обычно бабочки адмирал населяют лесные опушки, редколесья, пойменные и горные луга, лесополосы, лесные поляны, обочины дорог, берега рек и других водоемов. Одна из особенностей этого вида - способность к миграции на дальние расстояния. В наши широты часть бабочек перелетают с юга в мае-июне.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-08-20 13:20:32
Какая прелесть ! Кстати, борщевик возле стадиона Спартак по правому берегу Лососинки скосили? Скоро семена созреют и полетят как бабочки по всему городу.
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