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Жители Петрозаводска стали в 2,5 раза чаще забивать канализацию мусором

Новости. Общество
14:40, 08 Июня 2021
фото: © Fotolia / Female photographer

Число канализационных засоров столице Карелии увеличилось за последние три недели в 2,5 раза, сообщили в администрации города.

По информации АО «ПКС — Водоканал», особенно проблема засоров актуальна для Ключевой, где проходят основные коллекторы. При открытии колодцев создается эффект вытяжки, вследствие чего появляется неприятный запах.

Власти Петрозаводска и «ПКС — Водоканал» призывают жителей карельской столицы быть ответственными и использовать канализацию только по ее прямому назначению. В унитаз ни в коем случае нельзя выбрасывать влажные салфетки, ватные палочки, диски, детские подгузники, прочие средства личной гигиены, маски, перчатки, остатки пищи, окурки, наполнители для кошачьих туалетов и другой бытовой и строительный мусор. Такие действия неизбежно влекут за собой засоры, которые приводят к авариям на коммунальных сетях.

Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский выехал по сигналу от горожан в микрорайон Ключевая, где учуяли специфический запах — «выскочили на звонный запах».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-06-08 15:47:43
Чисто технический вопрос. Зачем на некоторых крышках люков прорези сделаны для полудиких? Мамки идут с неразумными маленькими детьми и умиляются, когда те камешки туда бросают.
David.
2021-06-08 15:00:44
горожане покинули город их место занял сброд со всей республики. Что ожидать от пользователей очковых сортиров?
театральный критик
2021-06-08 15:05:00
David., ты про агрекалчнутых ?
User
2021-06-08 14:49:26
Что едят, тем и забивают.
кир
2021-06-08 15:36:14
User, ты ничем не лучше, халявщик. Здесь сидишь с тоски - нет у тебя там духовной жизни. И работы нормальной нет. Ты - нищета во всех смыслах.
Жорж
2021-06-08 14:44:43
вредят специально за рост коммунальных платежей
Гость
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