Жители Петрозаводска стали в 2,5 раза чаще забивать канализацию мусором

Число канализационных засоров столице Карелии увеличилось за последние три недели в 2,5 раза, сообщили в администрации города.

По информации АО «ПКС — Водоканал», особенно проблема засоров актуальна для Ключевой, где проходят основные коллекторы. При открытии колодцев создается эффект вытяжки, вследствие чего появляется неприятный запах.

Власти Петрозаводска и «ПКС — Водоканал» призывают жителей карельской столицы быть ответственными и использовать канализацию только по ее прямому назначению. В унитаз ни в коем случае нельзя выбрасывать влажные салфетки, ватные палочки, диски, детские подгузники, прочие средства личной гигиены, маски, перчатки, остатки пищи, окурки, наполнители для кошачьих туалетов и другой бытовой и строительный мусор. Такие действия неизбежно влекут за собой засоры, которые приводят к авариям на коммунальных сетях.

Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский выехал по сигналу от горожан в микрорайон Ключевая, где учуяли специфический запах — «выскочили на звонный запах».