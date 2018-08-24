Жители Петрозаводска страдают от уличного шума так же, как москвичи и питерцы

Жители Петрозаводска поставили невысокую оценку уровню тишины на улицах города, что повлияло на низкий рейтинг карельской столицы среди городов России.

Рейтинг составил портал Domofond.ru, который провел опрос среди жителей российских городов, насколько они довольны уровнем тишины на улицах.

Судя по рейтингу, в Петрозаводске население страдает от уличного шума, почти как в Москве и Санкт-Петербурге.

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