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Жители Петрозаводска требуют вернуть скамейки на остановку в центре города

Новости. Общество
07:25, 11 Мая 2021
фото: Живой Петрозаводск/vk.com/ptzlive
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Петрозаводчане не понимают, зачем убрали скамейки на остановке у Студенческого бульвара.

Горожане возмущены тем, что на Студенческом бульваре не осталось ни одной скамейки. Недавно исчезла скамейка у остановки «Университет», располагающейся рядом с фонтаном «Молекула».

«Между двух клумб стояла скамейка. Взяли и убрали вдруг. Зачем?! На этой аллее нет ни единого места, где можно присесть, да что там присесть, даже опереться не на что, чтобы отдохнуть. Сегодня наблюдала, как девушка-инвалид с костылями смиренно ждала троллейбуса стоя. Наверное, ей было нелегко. Кто там обслуживает остановку, верните скамейку, не надо издеваться над людьми», - пишет петрозаводчанка в паблике «Живой Петрозаводск».

Пост с фото вызвал бурную дискуссию в паблике.

«По Студенческому бульвару нужны скамейки. Часто выхожу в обеденное время, чтобы посидеть на воздухе (не все же по магазинам ходить), а посидеть и негде», - пишут комментаторы.

 «Они никак понять не могут, для старых людей нужны скамейки. Присесть некуда», - возмущаются горожане.

«Зато на Нойбранденбургской поставлены новые скамейки рядом со старыми. До сих пор не пойму, зачем?» - интересуются петрозаводчане.

«Скамейки убирают, присесть негде. Остановки сносят, люди стоят под дождём. Один вопрос: «Зачем??»» - задают вопросы подписчики.

Ранее жители Петрозаводска просили мэрию приставить урны к новым скамейкам на Ключевой.

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Комментарии

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Os
2021-05-11 07:56:25
Да вполне там и остановку можно поставить, не такая там и красота, чтобы жаль было ее вид загораживать.
Гость
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