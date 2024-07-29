Жители Петрозаводска удивлены пропажей скамеек

Горожане задаются вопросом, вернутся ли скамейки на аллею Энтузиастов.
В паблике района Кукковка в Петрозаводске появился пост с фотографией.
Куда пропали скамейки со спинками с аллеи Энтузиастов?
— гласит текст сообщения.
«Только позавчера там с детьми ели мороженое.
Надеюсь, скамейки вернутся!», — написала в комментариях одна из горожанок.
«В районе скамеек нет нигде вообще, ни у одного подъезда или двора, только на детских площадках, где всегда шумно, с маленьким ребенком там на коляске не погуляешь! Единственное место для мамочек и пенсионеров, и даже тут сняли… Днем они всегда заняты были. Грустно, что все делалось для людей и поснимали из-за нелюдей», — поделилась мнением другая читательница сообщества.
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