Жители Петрозаводска удивлены пропажей скамеек

Горожане задаются вопросом, вернутся ли скамейки на аллею Энтузиастов.

В паблике района Кукковка в Петрозаводске появился пост с фотографией.

Куда пропали скамейки со спинками с аллеи Энтузиастов?

— гласит текст сообщения.

«Только позавчера там с детьми ели мороженое.

Надеюсь, скамейки вернутся!», — написала в комментариях одна из горожанок.

«В районе скамеек нет нигде вообще, ни у одного подъезда или двора, только на детских площадках, где всегда шумно, с маленьким ребенком там на коляске не погуляешь! Единственное место для мамочек и пенсионеров, и даже тут сняли… Днем они всегда заняты были. Грустно, что все делалось для людей и поснимали из-за нелюдей», — поделилась мнением другая читательница сообщества.