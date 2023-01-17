Жители Петрозаводска узнали номер телефона, куда можно жаловаться на неубранный мусор

На неубранный с контейнерных площадок мусор жители Петрозаводска могут пожаловаться по телефону 8 (814-2) 79-82-86.

Горожане могут оставить информацию о мусоре, невывезенном с контейнерных площадок, позвонив по номеру телефона регионального оператора по обращению с ТКО: 8 (814-2) 79-82-86.



Звонки принимают каждый день с 08:00 и до 20:00. Кроме того, эти сведения можно направить в управляющую компанию, ТСЖ или ТСН.



Кроме того, рассказали в мэрии Петрозаводска, организации, отвечающие за вывоз твердых коммунальных отходов, создадут специальную группу, в которую будет поступать информация о переполненных мусорках, о заблокированных и нерасчищенных подъездах к контейнерным площадкам.



На основании этих сведений регоператор, ООО «КЭО», планирует увеличить кратность уборки наиболее проблемных мест сбора ТКО, заявили в пресс-службе мэрии города.





