Жители Петрозаводска в честь Дня Победы пели и танцевали на железнодорожном вокзале (ФОТО, ВИДЕО)

В Петрозаводске в здании железнодорожного вокзала прошел концерт-флешмоб, посвященный Дню Победы.

Концерт-флешмоб, посвященный Дню Победы, прошел сегодня, 8 мая, в здании железнодорожного вокзала в Петрозаводске.

В мероприятии приняли участие студенты, выпускники и преподаватели консерватории, артисты мужского хора Карелии, кадеты.

Им подпевали зрители, которые пришли посмотреть концерт.

Они исполнили всеми любимые военные песни: «Смуглянка», «Катюша», «Три танкиста», «Журавли» и многие другие.

В этом году кроме песенной части, была танцевальная - на железнодорожном вокзале исполняли вальс, кадриль и другие танцы.

Организаторы флешмоба — выпускница Петрозаводской консерватории Маргарита Матвеева при поддержке молодёжного центра «СМЕНА», профкома Петрозаводской государственной консерватории им. Глазунова и коллектива молодых оперных певцов «GRAND AMORE».