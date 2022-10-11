Жители Петрозаводска в шоке от подрядчика, засыпавшего песком подходы к поликлинике

На Кукковке рабочие выгрузили песок прямо на дорогу к поликлинике.

На улице Фролова в Петрозаводске подрядчик ремонтирует пешеходную дорожку к поликлинике № 4. Рабочие выгрузили партию песка прямо на проезжую часть, преградив подход к лечебному учреждению. Жители Петрозаводска пожаловались в соцсети на действия неизвестных работников.





«А как людям ходить? Не подумали. Я уже молчу про мамочек с колясками. Все проходящие мимо люди — в шоке. Движение трактора после окончания рабочего дня — по дворам, оставляя такую красоту своими большими габаритами. Сейчас подморозило, но когда тает, там вообще не пройти, очень грязно», — говорится в сообщении паблика «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».





