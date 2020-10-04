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Жители Петрозаводска возмущены масштабом разрушений в процессе благоустройства города

Новости. Общество
07:15, 05 Октября 2020
фото: Геннадий Тимохов / Facebook
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У жителей карельской столицы появились претензии к подрядчикам, выполняющим ремонт тротуаров, поскольку они перекопали все дороги, перекрыв пути пешеходам.

Рабочие, производящие ремонт петрозаводских тротуаров, перекрывают целиком дорогу, вынуждая горожан ходить по газонам. Отсутствие организованных путей обхода участков, где идет ремонт покрытия, возмущает пешеходов.

Горожанин Геннадий Тимохов разместил на странице в фейсбуке фото проводимых ремонтных работ. Он считает, что масштабный городской ремонт обернулся проблемами для пешеходов.

"Неужели трехметровой ширины пешеходного тротуара на бульваре Победы оказалось недостаточно, чтобы на период производства ремонтных работ проход для сотен, а то и тысяч граждан организовать? Или это очень затратно 10-метровую обходную дорожку из деревянного настила сделать? Газон бы сохранили, грязь бы в дома не носилась, слова и фразы негативно-соответствующие в свой адрес бы не получали. Хотели-то как лучше, а получается... Плохо получается. Не по-людски получается...", - написал автор поста.

Геннадий Тимохов считает, что городские власти обязаны заботиться о комфорте пешеходов в период производства работ по благоустройству в Петрозаводске.

"Товарищи дорогие, граждане хорошие, подскажите, пожалуйста, как вразумить благоустроителей, а в особенности - муниципальных заказчиков администрации Петрозаводского городского округа? Как донести до них, что благо для горожан должно быть не только после, но и во время устройства (переустройства) пешеходных дорожек?", - заявил Геннадий Тимохов.

Ранее сообщалось, что затянувшийся ремонт тротуара в Петрозаводске вынуждает пешеходов подвергать свою жизнь опасности.

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