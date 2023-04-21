Жители Петрозаводска возмущены результатами ремонта одного из ж/д переездов

Горожане обращают внимание властей на железнодорожный переезд в районе улицы Ригачина.

Жители столиыц Карелии жалуются на засыпанный камнями ж/д переезд в районе улицы Ригачина.



«Когда будут проведены работы по данному переезду? Прошло уже две недели, как был проведен ремонт железнодорожного полотна, все засыпали камнями и оставили в ненадлежащем виде. Машины и автобусы преодолевают это ежедневно, не говоря уже об обычных пешеходах. Машины с низкой посадкой застревают, камни отлетают на пешеходов. Обращались уже и в 051, и в РЖД, толку нет», - сообщает пользователь соцсети Олька-Вредина Карпина.

Отметим, это сообщение она оставила в комментарии под постом в паблике петрозаводской мэрии. В нем говорится о том, что 27 июня, с 23.00 до 05.00, на Зареке пройдут ремонтные работы.



В районе железнодорожного переезда между улицами Ригачина и Онежской Флотилии организуют реверсивное движение.