Жители Петрозаводска возмущены соседством «наливайки» с детской библиотекой (ФОТОФАКТ)

В одном из пабликов в соцсети жители Древлянки жалуются на то, что в одном здании находятся детская библиотека и магазин разливных напитков.

В сообществе «Моя Древлянка | Сообщество жителей» опубликована фотография детской библиотеки, которая соседствует с «наливайкой» на Лососинском шоссе.



«24 часа. Без комментариев», — отметил автор фотографии.



Напомним, в конце мая мы сообщали о том, что в России собрались серьезно ограничить продажу алкоголя в кафе в жилых домах.