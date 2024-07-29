Жители Петрозаводска возмущены состоянием детской площадки в центре города

Горожанка сообщила о плачевном состоянии игровой площадки.
В паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск появился пост с фотографией.
Анонимная горожанка сообщила о плачевном состоянии детской площадки по ул. Красноармейская, 24.
По ее словам, в песочнице находится различный мусор — от шприцов до использованных презервативов.
Горка сгнившая, вся сломана.
Карусель сломана, сгнившая.
На скамейках алкаши.
Трава не косится вообще.
И это центр города — возле суда!
Были в этом районе мимо и малыш захотел поиграть на площадке. И честно, я и мои дети остались в шоке. Такого ужаса на детских площадках мы еще не видели!
— гласит текст сообщения.
Спросили у ребенка играющего в мусоре — всегда ли так? Га что получили ответ, «да, нам играть негде и песочка нет давно».
Я так полагаю, УК дела нет совсем до жильцов пятиэтажного дома и их детей.
Так может администрация города предпримет меры, хотя бы восстановить старое. Детям негде играть! Элементарно, привезти детям песок в песочницу!
— рассказала горожанка.
Она подчеркнула, что находящиеся на площадке шприцы могут быть опасны.
«Я конечно же аккуратно пакетом выкинула это все во избежание беды!», — добавила автор поста.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание