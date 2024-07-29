Жители Петрозаводска возмущены состоянием детской площадки в центре города

Горожанка сообщила о плачевном состоянии игровой площадки.

В паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск появился пост с фотографией.

Анонимная горожанка сообщила о плачевном состоянии детской площадки по ул. Красноармейская, 24.

По ее словам, в песочнице находится различный мусор — от шприцов до использованных презервативов.

Горка сгнившая, вся сломана.

Карусель сломана, сгнившая.

На скамейках алкаши.

Трава не косится вообще.

И это центр города — возле суда!

Были в этом районе мимо и малыш захотел поиграть на площадке. И честно, я и мои дети остались в шоке. Такого ужаса на детских площадках мы еще не видели!

— гласит текст сообщения.

Спросили у ребенка играющего в мусоре — всегда ли так? Га что получили ответ, «да, нам играть негде и песочка нет давно».

Я так полагаю, УК дела нет совсем до жильцов пятиэтажного дома и их детей.

Так может администрация города предпримет меры, хотя бы восстановить старое. Детям негде играть! Элементарно, привезти детям песок в песочницу!

— рассказала горожанка.

Она подчеркнула, что находящиеся на площадке шприцы могут быть опасны.

«Я конечно же аккуратно пакетом выкинула это все во избежание беды!», — добавила автор поста.