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Жители Петрозаводска возмущены состоянием детской площадки в центре города

Новости. Общество
11:20, 04 Августа 2024
фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / VK

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Горожанка сообщила о плачевном состоянии игровой площадки.

В паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск появился пост с фотографией.

Анонимная горожанка сообщила о плачевном состоянии детской площадки по ул. Красноармейская, 24.

По ее словам, в песочнице находится различный мусор — от шприцов до использованных презервативов.

Горка сгнившая, вся сломана.
Карусель сломана, сгнившая.
На скамейках алкаши.
Трава не косится вообще.
И это центр города — возле суда!
Были в этом районе мимо и малыш захотел поиграть на площадке. И честно, я и мои дети остались в шоке. Такого ужаса на детских площадках мы еще не видели!

— гласит текст сообщения.

Спросили у ребенка играющего в мусоре — всегда ли так? Га что получили ответ, «да, нам играть негде и песочка нет давно».

Я так полагаю, УК дела нет совсем до жильцов пятиэтажного дома и их детей.
Так может администрация города предпримет меры, хотя бы восстановить старое. Детям негде играть! Элементарно, привезти детям песок в песочницу!

— рассказала горожанка.

Она подчеркнула, что находящиеся на площадке шприцы  могут быть опасны.

«Я конечно же аккуратно пакетом выкинула это все во избежание беды!», — добавила автор поста.

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