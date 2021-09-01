Жители Петрозаводска возмущены уничтожением зеленых насаждений в одном из дворов города (ФОТО)

В сети появились фотографии засыпанного асфальтной крошкой двора по улице Мурманская: местные жители подозревают, что вместо газона там собираются сделать стоянку.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» житель города выложил фотографии засыпанной придомовой территории в одном из дворов по адресу: улица Мурманская, 25Б.

«Проясните ситуацию. На каком основании или по чьему разрешению засыпали газон (старым асфальтом). Я так понимаю, зелёные насаждения этой власти не нужны, а нужна стоянка для автомобилей сотрудников Росгвардии. ул. Мурманская 25 б», — прокомментировал фотографии их автор.

Ранее жителей Петрозаводска обеспокоила вырубка деревьев центре города: в мэрии объяснили это вопросом безопасности горожан.