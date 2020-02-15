Жители Петрозаводска возмущены вырубками леса вокруг карьера на Ключевой и готовы протестовать (ФОТО и ВИДЕО)

В столице Карелии местные жители выразили протест, вызванный вырубкой леса, которая ведется в парке "Каменный бор".

Жители создали паблик в соцсети под названием "Парк "Каменный бор"", в котором рассказывают о своей борьбы за зеленую территорию, где начались вырубки.

Ранее сообщалось, что снос деревьев связан с планами мэрии по строительству там детсада и спортивного сооружения. Об этом информировало сообщество "Крылья Карелии". Там же было указано, что на территории зеленой зоны находится памятник, которому теперь может угрожать опасность.

"А в центре одной из двух вырубок находится могила Яши Степанова, молодого мальчика, храбро погибшего во время войны. Что планируют делать с могилой в год юбилея победы?", - говорится в паблике.

Местные жители подготовили обращение к главе Карелии Артуру Парфенчикову. Они добиваются прекращения сноса деревьев.

"Были направлены запросы в администрацию о предоставлении документов по выделению земельного участка, заключению договора аренды, разрешений о сносе зеленых насаждений. Направлено обращение в прокуратуру РК, Роспотребнадзор. Готовится коллективное обращение Президенту РФ Путину В.В.. в Государственную думу, Генеральному прокурору, средства массовой информации, суд по правам человека и во все возможные инстанции. Мы не готовы мириться с произволом. Не исключены массовые протестные мероприятия на территории города. Мы не дадим наш лес в обиду", - говорится в обращении. Активисты заявили, что отправили его губернатору в соцсети "Вконтакте".

Ранее эксперты сообщали, что экологическая ситуация в Карелии каждый день ухудшается. В числе проблем региона эксперты назвали вырубку лесов и cбросы грязных стоков в водоемы.