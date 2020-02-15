890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Вандалы разрисовали надгробные плиты на кладбище в Петрозаводске 4
15.02.2020 15:31
Полиция ищет молодого человека, подозреваемого в хищениях (ВИДЕО) 1
15.02.2020 15:47
"Вы стройте у себя рядом с домом! Вы почему рядом с нашими домами строите?" 6
15.02.2020 17:49
Сильный ветер обрушится на Карелию
15.02.2020 14:13

Жители Петрозаводска возмущены вырубками леса вокруг карьера на Ключевой и готовы протестовать (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:21, 16 Февраля 2020
фото: Крылья Карелии / ВК
Загрузка...

В столице Карелии местные жители выразили протест, вызванный вырубкой леса, которая ведется в парке "Каменный бор".

Жители создали паблик в соцсети под названием "Парк "Каменный бор"", в котором рассказывают о своей борьбы за зеленую территорию, где начались вырубки.

Ранее сообщалось, что снос деревьев связан с планами мэрии по строительству там детсада и спортивного сооружения. Об этом информировало сообщество "Крылья Карелии". Там же было указано, что на территории зеленой зоны находится памятник, которому теперь может угрожать опасность.

"А в центре одной из двух вырубок находится могила Яши Степанова, молодого мальчика, храбро погибшего во время войны. Что планируют делать с могилой в год юбилея победы?", - говорится в паблике.

Местные жители подготовили обращение к главе Карелии Артуру Парфенчикову. Они добиваются прекращения сноса деревьев.

"Были направлены запросы в администрацию о предоставлении документов по выделению земельного участка, заключению договора аренды, разрешений о сносе зеленых насаждений. Направлено обращение в прокуратуру РК, Роспотребнадзор. Готовится коллективное обращение Президенту РФ Путину В.В.. в Государственную думу, Генеральному прокурору, средства массовой информации, суд по правам человека и во все возможные инстанции. Мы не готовы мириться с произволом. Не исключены массовые протестные мероприятия на территории города. Мы не дадим наш лес в обиду", - говорится в обращении. Активисты заявили, что отправили его губернатору в соцсети "Вконтакте".

Ранее эксперты сообщали, что экологическая ситуация в Карелии каждый день ухудшается. В числе проблем региона эксперты назвали вырубку лесов и cбросы грязных стоков в водоемы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-16 11:27:29
Несколько лет назад вопили наши люди, когда в выходной день, летом, когда все уехали на дачи, бригада передовых вальщиков стала сносить лесок, сохранившийся в середине Кукковки. Место обитания бомжей и пьяниц. Теперь там стоит "Магнит" с ползучими лестницами и народ с удовольствием меняет виртуальные деньги с карточек на реальные продукты. :)
новый
2020-02-16 11:12:41
Понаехали всякие, размножаются и садики требуют. Весь лес в городе скоро вырубят. Пусть у себя в деревне возле своих домов рубят.
Вепс
2020-02-16 11:08:35
" снос деревьев связан с планами мэрии по строительству там детсада и спортивного сооружения."
А тех, кому детский сад нужен протестанты конечно спросить забыли или и не собирались. Важно только их мнение, а на остальных плевать.
Такой протест нам не нужен.
ни фига себе
2020-02-16 10:29:02
…..что за власти такие рукожопые Карелии и ПТЗ ? К чему не прикоснутся , сразу конфликт с местным населением устраивают .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус
14.02.2020, 06:40
Директору школы Петрозаводска, пристыдившую ученицу за толстые ноги, грозит увольнение
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)

Аналитика

14.02.2020 17:15
Обществоведение
Пиндуши взбунтовались против открытия мусоросортировки 4
Жители карельского поселка не вписались в "мусорные" планы республиканских властей.
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 29
12.02.2020 16:20
Индексация в 21 рубль как благодать 7
11.02.2020 17:47
Камера вместо квартиры в Испании 12
07.02.2020 14:25
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

13.02.2020 11:35
Без политики
"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 6
06.02.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
12.02.2020 12:17
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»