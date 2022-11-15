Жители Петрозаводска все чаще становятся жертвами гололеда

В травмпункт столицы Карелии обратились около 100 человек за пятницу и субботу.

В пятницу к травматологам обратились 53 человека (39 - днём, 14 - ночью), из них 7 с травмами в результате падения на льду. В субботу было 43 обращения (29 - днём, 14 - ночью), из них 6 – из-за гололедицы. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии на своей старанице в соцсети.

Михаил Охлопков напомнил жителям Карелии простые правила, чтобы минимизировать падение при гололёде.

«Днём подтаяло, вечером подморозило, утром на улице каток и в травмпунктах – жертвы гололедицы. Передвигаться по скользкому тротуару нужно медленно и осторожно», - пишет министр здравоохранения Карелии.

Итак, чтобы не попасть в травмпункт, обувь должна быть с нескользящей подошвой, на невысоком каблуке, крепко обхватывать лодыжку. В такую погоду больше подходят варианты с резиновой мягкой подошвой, лучше с протекторами, в них меньше риск проскальзывания.

По льду нужно передвигаться небольшими скользящими шажками.

«Забудьте про спешку, она намного увеличивает опасность падения», - отметил Охлопков.

По словам министра, перебегать дорогу опасно в любое время года, но период гололёда, поскользнувшись, можно упасть прямо под колёса машины.

«При пересечении проезжей части не торопитесь, избегайте резких движений, и тем более откажитесь от перебежек вне пешеходного перехода. Тормозной путь у автомобиля на обледенелой трассе становится длиннее, о чём надо помнить любителям бежать на «жёлтый»», - пишет министр здравоохранения.

Еще одно правило - при ходьбе нужно смотреть не прямо перед собой, а под ноги, важно обходить небезопасные места.

«Руки должны быть свободными, не держите их в карманах, поскольку в момент падения вы просто не успеете их вытащить», - отметил глава Минздрава.

Кроме того, опасность в гололёд представляют ступеньки, их лучше избегать.

«Если это невозможно, то ногу при спуске по лестнице ставьте вдоль ступеньки – в случае потери равновесия такая позиция смягчит падение», - советует Михаил Охлопков.

Министр напомнил, что травмпункт на улице Антикайнена в Петрозаводске работает в круглосуточном режиме.

О том, как травматологический пункт БСМП подготовился к новому сезону падений, читайте в материале «Гипс снимают — клиент уезжает».