Жители Петрозаводска выбирают самый удобный маршрут для автобуса № 29

Выбрать вариант можно на портале «Активный горожанин», сообщили в мэрии Петрозаводска.

В администрации города петрозаводчанам предложили проголосовать за самый удобный маршрут автобуса № 29. Сделать свой выбор можно на портале «Активный горожанин».

Горожанам представлено 3 варианта — один маршрут прямого направления, от Томиц до улицы Энтузиастов и, соответственно, обратно, а также два кольцевых маршрута.

Голосование продлится до 15 мая. Желающим сделать свой выбор необходимо авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на сайте Госуслуг.