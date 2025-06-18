Жители Петрозаводска выбрали территории для благоустройства в 2026 году

В мэрии рассказали, какие объекты благоустроят в Петрозаводске в следующим году.

В 2026 году в Петрозаводске благоустроят три общественные территории: на Древлянке, Кукковке и в Сайнаволоке. Именно за эти районы местные жители отдали больше всего голосов.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, в онлайн-голосовании за проекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» поучаствовали почти 33 тысячи петрозаводчан.

Результаты голосования члены общественной комиссии утвердили 18 июня. Территориями-победителями стали сад Памяти Героев на Древлянке, Добрынинский сквер на Кукковке и парк Каменный ручей в Сайнаволоке. Их благоустроят в следующем году.

В ведомстве отметили, что этим летом в Петрозаводске благоустроят территории, которые победили в голосовании в прошлом году: парк Беличий Остров на Кукковке, Тихий сквер на Голиковке и Терманский сквер в районе Сулажгорского кирпичного завода. К ним добавили Докторскую аллею на Древлянке. Подрядчики приступят к благоустройству всех четырех территорий в ближайшее время.