Жители Петрозаводска выйдут на "Нетающую лыжню"

Администрация карельской столицы приглашает горожан принять участие в фестивале "Нетающая лыжня".

В Карелии состоится I региональный фестиваль "Нетающая лыжня". Об этом сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

Фестиваль стартует 27 февраля в Петрозаводске на лыжной трассе "Фонтаны".

На территории республики будут организованы старты с прохождением различных этапов – от классических лыжных гонок с накопительным итогом баллов до лыжного похода по следам Тойво Антикайнена, информируют в мэрии.

Для обучающихся и педагогов проводится отдельный зачёт - открытый региональный спортивно-массовый лыжный марафон.

С 27 февраля по 2 апреля команды общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального образования и организаций Республики Карелия, работающих с детьми и молодёжью, пройдут маршруты общей протяжённостью не менее 550 км. на команду.

Участвовать в фестивале могут все желающие без возрастного ограничения, заявили в мэрии.

Ранее сообщалось, что спорткомплекс "Курган" в Петрозаводске смягчил ограничения для катания на санках и ватрушках.