Жители Петрозаводска вышли в финал всероссийского конкурса «Семья года-2022»

Многодетная семья из Петрозаводска представит республику на федеральном уровне.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, многодетная семья Михаила и Ольги Золотовых победила на региональном этапе конкурса «Семья года — 2022».

В конкурсе, проходившем в столице Карелии под эгидой Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, участвовали 17 семей из всех районов Карелии.

Петрозаводск на конкурсе представили победители в номинации «Многодетная семья» Михаил и Ольга Золотовы. Они и стали «Семьей года» на региональном этапе и теперь поборются за победу на всероссийском уровне.

Михаил и Ольга Золотовы воспитывают пятерых детей — Владислава, Алексея, Софью, Анастасию и маленького Валерия. Родители помогают им всесторонне развиваться и учат самостоятельности. К вопросам воспитания в семье подходят профессионально, поскольку мама — педагог детского сада № 49 Петрозаводска. Супруги уверены: как дерево богато корнями, так семья — детьми.