Жители Петрозаводска вывели из леса потерявшуюся пожилую женщину

В поисковом отряде «Доброспас» рассказали о потерявшейся в Петрозаводске пенсионерке. Женщине казалось, что она блуждала по лесу три дня.

В поисковый отряд обратились жители Петрозаводска. Они гуляли с собакой в лесу за строительным гипермаркетом и встретили растерянную пожилую женщину, рассказал руководитель отряда «Доброспас» Алексей Глушков. Бабушка ослабла, ничего не помнила, ей казалось, что она блуждает уже три дня.

— Выехал на место. Попутно смотрю ориентировки — нет такой потеряшки. Прозваниваю розыскников МВД — нет такого заявления. Отправил сообщения в знакомым в дома престарелых и пансионаты — нет такой потеряшки. Ну ладно, на месте разберемся.Приехал, созвонился, пошел в лес, навстречу неравнодушным женщинам. Встретил. Забрал еле бредущую от усталости бабушку. Пока вел к машине начал детально расспрашивать, выудил хоть какую-то информацию. По ней нашел и пробил родственников. Связался, отвез по адресу домой, — рассказал Алексей Глушков.

По итогу она не три дня блуждала. Ушла из дома в тот же день. Но сознание человека, подверженного деменции, по другому видит этот мир, говорит Алексей. Он напомнил всем, у кого есть престарелые родственники, особенно с проблемами памяти, с деменцией, что нельзя оставлять их одних ни дома, ни на улице. Они могут уйти от вас в неизвестном направлении за минуту. Поисковик дал несколько практических советов:

— Купите им любой гаджет с трекером — часы, телефон, просто трекер, которые можно вшить в верхнюю сезонную одежду. Это позволит, если человек находится в зоне действия сети, получить точные координаты его местонахождения.

— Зарегистрируйтесь на сайте социального проекта «Помогите мне вернуться домой» vk.cc/cO3sv2 и заведите анкету для вашего родного человека. Вы получите массу информации и бесплатные термонаклейки на одежду вашего родственника. Если у него уже сильные проблемы с памятью, наклейка позволит через операторов проекта идентифицировать человека и связаться с его родственниками.

— Оставьте в одежде родственника, во всех его карманах, записки с вашими контактными данными.

Эти несложные рекомендации позволят быстрее найти пропавшего человека и быстрее идентифицировать его.

Напомним, в Питкярантском районе продолжаются поиски двух пожилых женщин. Одна ушла из интрнета 7 сентября. Вторая ушла за грибами ушла в деревне Хийденсельга 10 сентября. Волонтеры поискового отряда «Питкяранта. ДПСО «Длинный Берег» продолжают поиски, но пока безрезультатно.