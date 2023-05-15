Жители Петрозаводска вызвали полицию из-за вырубки деревьев в центре города

Петрозаводчане жалуются на вырубку деревьев на берегах Лососинки в районе парка Ямка.

Здесь на месте корпусов Онежского тракторного завода строится жилой комплекс «Речка». Об этой проблеме написала депутат Петросовета Ольга Тужикова. Она же вызвала полицию на место работ.

Какие нарушения обнаружила депутат, знает «МК в Карелии».