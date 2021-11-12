Жители Петрозаводска за месяц добровольно отдали мошенникам более 20 млн рублей

Полиция Петрозаводска в ноябре возбудила 83 уголовных дела по фактам дистанционного мошенничества, жертвы которого перечислили преступникам 20,3 млн рублей.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Петрозаводску Владимир Одинцов.

«Одни и те же способы. Ваша карта заблокирована, по вашей карте проводятся несанкционированные действия, пытаются на вас оформить кредит и так далее. Люди слушают это, верят этому и, соответственно, называют свои банковские реквизиты. Деньги перечисляются», — пояснил Одинцов.

Статистика УМВД опровергает распространенное представление, что жертвами дистанционных мошенников становятся, в основном, пенсионеры. Средний возраст потерпевших по тем уголовным делам, которые были возбуждены в ноябре Петрозаводске, составил 45 лет.