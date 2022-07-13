Жители Петрозаводска за один день перевели аферистам почти полтора миллиона рублей

В полицию Карелии продолжают поступать заявления о мошенничествах, сообщили в МВД республики

За один будний день в полицию Петрозаводска поступило 9 сообщений о случаях мошенничества. В общей сложности горожане лишились более 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Так, 60-летняя петрозаводчанка дважды за месяц попалась на удочку аферистов. Первый раз «представитель банка» уговорил ее перевести 82 тысячи рублей на неизвестный счет. Затем лже-правоохранители, обвинив пенсионерку в преступлении, пообещали, что она избежит ответственности, если переведет 150 тысяч рублей.

Средства бронезащиты пытался приобрести 38-летний житель Петрозаводска. Выбрав товар на сайте объявлений, он согласился получить его через службу доставки, не сотрудничавшую с сайтом. В результате, получив трек-номер заказа, перевел 19 тысяч рублей на счет и более ни денег, ни товара не увидел.

На протяжении нескольких дней неизвестные выманивали деньги у 63-летнего жителя карельской столицы. Горожанину поступило смс с предложением оформить кредит. Перейдя по ссылке, он оформил заявку. Поступил звонок из «банка», где мужчине предложили подтвердить платежеспособность путем перевода 5 тысяч рублей. Затем петрозаводчанин заплатил 13 тысяч рублей якобы за «страховку». После попытки выудить деньги за «курьера» мужчина обратился в полицию.

Полиция настоятельно просит проявлять бдительность и обдуманно совершать переводы. К представителям банка необходимо обращаться самостоятельно, позвонив на горячую линию либо посетив офис.