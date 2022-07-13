890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
Человеческая жизнь дороже рыбы. Почему так часто гибнут рыбаки?
28.07.2022 15:32
Обнародована официальная программа визита Медведева в Карелию
28.07.2022 13:50

Жители Петрозаводска за один день перевели аферистам почти полтора миллиона рублей

Новости. Общество
13:14, 29 Июля 2022
фото: © ArtFamily / shutterstock, тематическая иллюстрация

Новости партнеров

В полицию Карелии продолжают поступать заявления о мошенничествах, сообщили в МВД республики

За один будний день в полицию Петрозаводска поступило 9 сообщений о случаях мошенничества. В общей сложности горожане лишились более 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Так, 60-летняя петрозаводчанка дважды за месяц попалась на удочку аферистов. Первый раз «представитель банка» уговорил ее перевести 82 тысячи рублей на неизвестный счет. Затем лже-правоохранители, обвинив пенсионерку в преступлении, пообещали, что она избежит ответственности, если переведет 150 тысяч рублей.

Средства бронезащиты пытался приобрести 38-летний житель Петрозаводска. Выбрав товар на сайте объявлений, он согласился получить его через службу доставки, не сотрудничавшую с сайтом. В результате, получив трек-номер заказа, перевел 19 тысяч рублей на счет и более ни денег, ни товара не увидел.

На протяжении нескольких дней неизвестные выманивали деньги у 63-летнего жителя карельской столицы. Горожанину поступило смс с предложением оформить кредит. Перейдя по ссылке, он оформил заявку. Поступил звонок из «банка», где мужчине предложили подтвердить платежеспособность путем перевода 5 тысяч рублей.  Затем петрозаводчанин заплатил 13 тысяч рублей якобы за «страховку». После попытки выудить деньги за «курьера» мужчина обратился в полицию.

Полиция настоятельно просит проявлять бдительность и обдуманно совершать переводы. К представителям банка необходимо обращаться самостоятельно, позвонив на горячую линию либо посетив офис.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.07.2022, 15:31
Погода будет как осенью: в Карелию идут холода
23.07.2022, 11:46
Масштабное отключение света ждет жителей Петрозаводска этой ночью
22.07.2022, 11:19
Военкомат Петрозаводска предложил жителям записываться в воинские подразделения для отправки на Украину
24.07.2022, 10:39
«Лето продолжается»: синоптики рассказали о погоде в Карелии на следующей неделе
27.07.2022, 00:10
В Роспотребнадзоре рассказали, какие дыни и арбузы нельзя покупать
26.07.2022, 14:45
Пропавший в Карелии 62-летний рыбак найден мертвым

Аналитика

Сегодня 09:30
Политкухня
Выборы главы Карелии: из гонки вылетела половина кандидатов
Выборная губернаторская кампания вплотную приблизилась к своему «фильтрационному моменту» — 27 июля завершился приём документов для регистрации кандидатов на должность главы Республики Карелия.
Человеческая жизнь дороже рыбы. Почему так часто гибнут рыбаки?
28.07.2022 15:32
«Они супермонстры». Детям в скандальном походе по Ладоге ничто не угрожало?
27.07.2022 10:24
НАТО у границы. Зачем Дмитрий Медведев приедет в Карелию?
26.07.2022 14:04
Сенатором от Карелии может стать «человек Лаврова»
22.07.2022 16:57
Операция «Эвакуация»
22.07.2022 16:26
Ромашки для Ди
21.07.2022 14:57
«Ходить в туалет мы запретить не можем»
20.07.2022 16:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:09
Личное мнение
Шандалович: Финны еще не раз вспомнят добрым словом Паасикиви и Кекконена
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в Карелии не случайно вспомнил имена послевоенных президентов Финляндии Юхо Кусти Паасикиви и Урхо Калевы Кекконена, считает спикер парламента Элиссан Шандалович.
Есть кони, а есть «мерины»
20.07.2022 13:15
Вы мечтаете — мы воплощаем! Уникальный дом построят в Петрозаводске
20.07.2022 09:00
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.