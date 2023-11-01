Жители Петрозаводска за свой счет убирают от снега «белые пятна»

Жительница карельской столицы рассказала в соцсети о «ничейной» земле на Птицефабрике.

Как в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» сообщила Ирина Иванова-Быкова, 2 ноября жители Птицефабрики заплатили три тысячи рублей за очистку дороги у домов по одноименной улице.



«Сегодня мои три тысячи рублей ушли не на Wildberries, а в руки тракториста, — рассказала женщина. — Дорога у домов 1-Д, 1-Г по улице Птицефабрика ничья, и только я заказала трактор, пару человек скинулись из соседних квартир, за что им спасибо».









Напомним, ранее мы сообщали о том, как коммунальщики закапывают припаркованные машины при уборке Петрозаводска.